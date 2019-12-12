Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM Число абонентов сотовой связи в Казахстане, имеющих подключение к интернету, выросло по итогам первых десяти месяцев 2019 года на 7%, до 14,6 млн человек. Об этом 12 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики.

Общее число абонентов сотовой связи за отчетный период сократилось на 1,4%, до 25,9 млн человек. В январе-октябре 2019 года абоненты сотовой связи потратили на услуги связи 183,1 млрд тенге ($476 млн), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября министр цифрового развития, инновационной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что в республике планируют снизить налог за радиочастоты сотовых операторов.

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