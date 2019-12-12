Москва, , 12:41 — REGNUM Трудовые отношения работника и работодателя нередко остаются неоформленными, а уволить сотрудников стало гораздо проще, чем это было в Советском Союзе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 декабря, комментируя итоги исследования Headhunter.

Как сообщалось ранее, по данным этого опроса, 26% жителей России в той или иной степени опасаются потерять работу. В сравнении с данными за предыдущий квартал этот показатель вырос на 2%.

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«Это очень показательные цифры: 26% россиян считают, что могут быть уволены работодателем (и это на 1% больше, чем в прошлом году), а сами российские компании сообщают, что имеют такие планы только относительно 0,4% от общего числа рабочей силы. О чём это, в моём понимании, говорит?

Во-первых, о том, что трудовые отношения во многих случаях остаются неоформленными — не сообщать же в Минтруд о намерении уволить тех, кто у тебя работает незаконно!

Во-вторых, и это более важно, эти цифры говорят о восприятии работником своего положения на производстве и, соответственно, в обществе в целом. В Советском Союзе такого и близко не было: уволить человека можно было только по закону, а он такие случаи сильно ограничивал. Плюс на защите интересов труженика стояли профсоюзы. Соответственно, люди имели уверенность в своём будущем.

Сегодня, как мы видим, только по причине возможности потери работы такой уверенности точно нет у четверти наших сограждан. Плюс 10 процентов сомневаются. Но это ведь не единственная причина!