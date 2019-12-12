Москва, , 00:44 — REGNUM Страх потерять работу в конце 2019 года испытывают 26% жителей России, показало исследование, проведённое специалистами компании HeadHunter.

Отвечая на вопрос о существовании угрозы увольнения, 9% респондентов ответили однозначно утвердительно («точно да»), еще 17% отметили, что угроза скорее существует («скорее да»). Эксперты отмечают, что суммарный показатель в 26% — на два процента выше, чем в прошлом квартале текущего года. Участниками опроса стали 20,5 тыс. жителей России.

Добавим, ранее в министерстве труда и социальной защиты России сообщали о прогнозе сокращения 281 тыс. человек по всей стране, или порядка 0,4% рабочей силы. Чиновники составляют его на основе сведений от работодателей, которые поступают в службы занятости.

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