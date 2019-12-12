Москва, , 08:42 — REGNUM Основная причина отказа от внедрения искусственного интеллекта — недостаток квалифицированных специалистов в этой области. Так считают 69% руководителей компаний, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также среди причин отказа бизнесмены назвали отсутствие потребности в ИИ (37%), ненужность в их сфере деятельности (28%), отсутствии знаний о ИИ (11%), необходимость крупных финансовых вложений (8%).

При этом 91% представителей бизнеса заявили, что государство должно способствовать развитию технологий ИИ за счёт создания и финансирования программ профессионального образования (54%).

В опросе в октябре 2019 года приняли участие 800 представителей бизнеса в России. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 43% компаний не внедряют и не планируют внедрять искусственный интеллект (ИИ) в своей работе.

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