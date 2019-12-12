Москва, , 08:29 — REGNUM В России 43% компаний не внедряют и не планируют внедрять искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом подавляющее большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.

Те компании, которые уже применяют ИИ оценивают их использование как эффективное (82%), отмечая положительный эффект увеличение скорости при решении задач компании (20%) и повышение удобства работы (14%).

Опрос проведен в октябре 2019 года. В опросе приняли участие 800 представителей бизнеса в России. Метод опроса — телефонное интервью Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России технологии машинного обучения так называемый искусственный интеллект сейчас используют 33% предприятий.

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