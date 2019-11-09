Москва, , 15:56 — REGNUM Применение технологий искусственного интеллекта позволит существенно повысить темпы роста производительности труда в России, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 9 ноября на форуме Artificial Intelligence Journey в Москве.

Максим Орешкин Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр рассказал, что перед правительством стоит задача подготовки российской экономики к внедрению технологий искусственного интеллекта к 2030 году в соответствии с утверждённой национальной стратегией. Он объяснил, что эта работа будет проводиться по следующим направлениям:

Создание кадровой базы . Орешкин отметил, что сейчас в российской экономике задействовано около 4 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта. «Мы должны выйти на то, чтобы каждый год ещё столько же специалистов вливались на рынок труда» , — добавил министр.

. Орешкин отметил, что сейчас в российской экономике задействовано около 4 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта. , — добавил министр. Исследования . Внедрение технологий искусственного интеллекта требует развития теоретической базы, что должно проявляться в количестве соответствующих исследований и публикаций.

. Внедрение технологий искусственного интеллекта требует развития теоретической базы, что должно проявляться в количестве соответствующих исследований и публикаций. Регулирование . Правительство должно открыть каналы внедрения технологий искусственного интеллекта в различных областях, включая медицину, сферу обработки данных и технологий автономного вождения.

. Правительство должно открыть каналы внедрения технологий искусственного интеллекта в различных областях, включая медицину, сферу обработки данных и технологий автономного вождения. Стимулирование . Должны быть приняты меры экономического стимулирования внедрения соответствующих технологий.

. Должны быть приняты меры экономического стимулирования внедрения соответствующих технологий. Информирование. В сферу технологий искусственного интеллекта должны быть вовлечены широкие слои общества, что требует работы по информированию граждан России.

В качестве одного из примеров непосредственного использования технологий искусственного интеллекта Орешкин рассказал о применении таких систем в медицине. Он отметил, что врачи тратят большое количество времени на заполнение медицинских карт и других документов. Эти процессы могут быть автоматизированы, что позволит врачам больше времени уделять непосредственному общению с пациентами, улучшая качество медицинских услуг.

«Это, действительно, то, что может дать новое качество и мировой экономике, и тому, что происходит у нас в России», — подытожил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октябре президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

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