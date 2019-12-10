Хабаровск, , 04:14 — REGNUM В Хабаровском крае по решению суда введено наблюдение в отношении второго по счету лесопромышленного гиганта — ООО «Азия Лес». Арбитражный суд, согласно картотеке дел, принял такое решение по заявлению ВЭБ. Долг холдинга перед кредитной организацией составил 3,699 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Азия Лес» принадлежит китайской международной компании «Сунлинь». В мае 2019 года заявление о признании «Азия Лес» банкротом подавала лесопромышленная компания из сопредельного китайского Суйфеньхэ «Цюй Мэй», но суд тогда отказал в удовлетворении иска.

Долги у «Азия Лес» возникли по двум кредитным соглашениям от 2013 года. Деньги компания планировала направить на строительство инфраструктуры, приобретение техники.

Дела «Азия Лес» пошли плохо после громкого скандала, итогом которого стало возбуждение уголовного дела. Фигурантами стали экс-министр природных ресурсов края Василий Шихалев и генеральный директор «Азия Лес» Александр Пудовкин. Их подозревают в крупных махинациях с лесным фондом края. Проект компании, под который выделялись большие бюджетные средства, утратил статус «инвестиционного».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Азия Лес» является практически единственным работодателем в отдаленном Солнечном районе Хабаровского края. В случае её банкротства, работы лишаться не менее 600 жителей муниципалитета.

Это уже второй лесопромышленный гигант, крушение которого переживает регион. Первым был обанкрочен лесопромышленный комплекс «Аркаим». На его месте возникло новое предприятие. Но на работу оно приняло порядка 300 человек, а более 2000 рабочих остались на улице.

Эксперты встревожены крушением крупных лесопромышленных компаний в Хабаровском крае. Они отмечают, что крупный российский бизнес все больше вытесняют полулегальные китайские лесопилки, которые работают уже практически возле каждого посёлка вдоль БАМа. Пользы от такого замещения экономике региона эксперты не видят.