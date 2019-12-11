Симферополь, , 16:27 — REGNUM Симферопольский городской совет принял бюджет столицы Крыма на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе городского совета.

По словам начальника департамента финансов Симферополя Виктории Надолинской, проект финансового документа согласован с Контрольно-счётной палатой, также прошёл обсуждение в профильных комитетах городского совета и на общественных слушаниях.

«Бюджет является сбалансированным и сохраняет свою социальную направленность», — отметил председатель горсовета Виктор Агеев.

В частности, общий объём доходов запланирован в сумме 11,3 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы (более 3,3 млрд руб.), межбюджетные трансферты из республиканского бюджета (более 7,9 млрд руб.). Общий объем расходов — 11,3 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей.

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