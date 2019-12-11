Москва, , 14:03 — REGNUM По итогам ноября 2019 года российские автолюбители приобрели 797 моделей Subaru Forester, что на 8% больше результата прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Всего с января по ноябрь текущего года продажи Forester в России составили 6749 автомобилей. Это на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее продаваемой моделью японской автокомпании является среднеразмерный кроссовер Forester. В ноябре 2019 года данную модель приобрели 618 российских покупателей, что на 8% больше, чем год назад.

Второе место в этом списке занял компактный кроссовер XV. Его показатель продаж равен 114 машин, что на 15% меньше, чем годом ранее.

На третьем месте в модельном рейтинге Subaru разместился универсал повышенной проходимости Outback. За месяц российским дилерам удалось продать 47 автомобилей данной марки. Здесь наблюдается падение на 32% по сравнению с уровнем прошлого года.

Напомним, 10 декабря нынешнего года официальный представитель автопроизводителя Subaru в России ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве 1125 автомобилей марки Subaru Impreza и XV (G4 и G5). Причиной отзывной кампании стал дефект тормозных шлангов.

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