Москва, , 15:04 — REGNUM 13 ноября 2019 года дилеры Subaru в России начали принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба японской автокомпании.

Стоимость самой дешёвой версии обновлённого кроссовера Standard начинается с 2 059 000 рублей, а самая дорогая версия Premium ES продаётся за 2 659 900 рублей.

Российская линейка моторов обновлённого Subaru Forester состоит из двух бензиновых агрегатов объёмом 2 и 2,5 л. Оба мотора оснащены непосредственным впрыском. Движки сочетаются с фирменным цепным вариатором Lineartronic. Кроме того, во всех комплектациях доступна система привода 4×4 Symmetrical AWD.

Отдельно стоит отметить, что новинка оснащена фирменной системой управления X-Mode и системой помощи водителю EyeSight.

Помимо имеющихся цветов кузова, в палитре появился новый цвет — Magnetite Gray Metallic. В базовой комплектации авто «обуто» в 17-дюймовые колёсные диски, а в вариантах комплектации Elegance ES и Elegance+ ES появились новые 18-дюймовые 10-спицевые диски.

Напомним, ранее на автомобильном салоне в Токио была представлена лимитированная модель Subaru WRX STI EJ20 Final Edition. Автопроизводитель планирует выпустить для японского рынка только 555 экземпляров этой новинки.

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