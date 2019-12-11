Москва, , 13:15 — REGNUM По итогам ноября 2019 года российский вторичный рынок автомобилей снизился на 2,3% после октябрьского роста (+2,1%). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В числовом выражении объем продаж на вторичном рынке легковых машин за месяц составил 463,4 тыс. единиц. Из них около 25% российского рынка подержанных авто составляют автомобили марки Lada. В ноябре они были перепроданы 116 тыс. раз, что на 4,4% меньше результата ноября прошлого года.

На втором и третьем местах в марочном рейтинге разместились японские Toyota (50,7 тыс. ед.) и Nissan (25,9 тыс. ед.). Стоит отметить, что эти два бренда также продемонстрировали отрицательную динамику (-2% и — 3,5% соответственно).

На четвёртом и пятом местах соответственно Hyundai (25,3 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (23,3 тыс. шт.; +7,3%).

Напомним, по итогам десяти месяцев текущего года больше всего продаж автомобилей отечественных марок на вторичном рынке было зафиксировано в Краснодарском крае. Всего с сентября по октябрь в Краснодарском крае было перепродано 64,7 тыс. машин, что на 6% меньше уровня продаж прошлого года.

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