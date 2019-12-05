Москва, , 09:21 — REGNUM Самыми продаваемыми автомобилями на вторичном рынке в России с начала 2019 года стали машины брендов Audi, BMW и Honda. Об этом со ссылкой на данные «Авито Авто» сообщают «Известия».

Доля этих марок на рынке подержанных авто в России составляет 39%, 38% и 33% соответственно.

Далее в этом рейтинге идут Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen.

Замыкает топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России российская Lada. Причем у 24% машин от всех подержанных автомобилей АвтоВАЗа на российском рынке, согласно записям в ПТС в этом году, трижды менялись собственники.

Напомним, отечественная Lada является самой востребованной маркой на вторичном рынке России, поскольку в октябре на ее долю пришлось порядка четверти всех продаж (131,5 тыс. из 527 тыс.).

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