Москва, , 10:05 — REGNUM Южнокорейская компания Mazda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новый кроссовер CX-30. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Машина базируется на хэтчбеке Mazda 3 нового поколения.

На сайте Росстандарта в Одобрение типа транспортного средства сообщается, что на автомобильном рынке России CX-30 появится только с атмосферным двигателем Skyactiv-G объёмом 2,0 литра.

Максимальная мощность силового агрегата составляет 150 «лошадей». Данный движок обладает непосредственным впрыском. В базовой комплектации будет механическая коробка передач и передний привод, а за дополнительную плату можно приобрести 6-скоростной «автомат». Версия с приводом 4×4 имеет исключительно автоматическую трансмиссию.

Сообщается, что о локализации производства в России речи пока не идёт. Кроссоверы будут привозить в РФ из Японии.

Ожидается, что новинка выйдет на авторынок России до конца зимы.

Напомним, в начале ноября японская автокомпания Mazda представила рестайлинговую версию седана Mazda 2 для мексиканского рынка.

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