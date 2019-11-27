Токио, , 11:49 — REGNUM Японская автокомпания Mazda выводит в продажу Mazda3 в кузове хетчбэк и седан с новым двигателем 5 декабря 2019 года. Об этом сообщает портал Drom.ru.

Новое авто будет оснащено 2,0-литровым силовым агрегатом Skyactiv-X с системой зажигания SPCCI — Spark Plug Controlled Compression Ignition. Топливная смесь в таком моторе самовоспламеняется от сжатия точно также, как это происходит в дизельных двигателях. Такой способ работы агрегата более экономичен и производителен.

Наибольшая мощность авто составляет 180 «лошадей», а максимальный крутящий момент — 224 Нм на 3000 об/мин. Стоит отметить, что в паре с бензиновым мотором будет работать и «мягкий гибрид» на литий-ионном аккумуляторе 24 V. Агрегат будет сочетаться с передним и полным приводом. В качестве коробки передач будет использоваться 6-скоростная механическая трансмиссия или 6-скоростной «автомат».

В Японии Mazda3 с движком Skyactiv-X и в кузове седан будет продаваться в трёх версиях, а в кузове хетчбэк — в четырёх.

Напомним, в начале ноября текущего года автокомпания Mazda представила рестайлинговую модификацию седана Mazda 2 для рынка Мексики. Авто получило экстерьер в стиле старших «братьев» и стало гораздо мощнее.

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