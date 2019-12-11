Пекин, , 08:31 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Chery объявила о начале продаж ультрабюджетного кроссовера Jetour X70M. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Целевым покупателем новинки являются молодые люди. Авто имеет весьма богатое оснащение для своей относительно небольшой стоимости. Так, на родном рынке стоимость машины составляет от 64,9 тыс. до 79,9 тыс. юаней (около 590 тыс. — 727 тыс. рублей).

В качестве базовой версии новой модели взят автомобиль Chery X70 2018 модельного года. От X70 новая модель получила похожий дизайн и практически идентичный интерьер.

Автомобиль выделяется упрощенной передней и задней оптикой, а также немного иным внешним видом переднего и заднего бампера. Кроме того, автопроизводители установили на новинку другую радиаторную решетку.

Что касается салона Jetour X70M, то он отделан более дешевыми материалами.

Под капотом кроссовера установлен 156-сильный турбомотор SQRE4T15C рабочим объёмом 1,5 л, который агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или с 7-скоростным «роботом». Привод у модели передний.

Напомним, в ноябре 2019 года в России было приобретено 607 автомобилей марки Chery. Это больше аналогичного периода 2018 года в два раза. При этом за одиннадцать месяцев 2019 года продажи Chery в РФ увеличились на 11% и составили 5527 машин.

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