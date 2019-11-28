Пекин, , 09:25 — REGNUM Китайская компания Chery начала продажи нового полноразмерного кроссовера X95 под своим суббрендом Jetour. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Стоит отметить, что это самый большой кроссовер класса люкс этой марки. Построен он на базе Jetour X90, но при этом новый автомобиль отличается от «донора» иной радиаторной решеткой, бампера также стали другими, а его внешние осветительные приборы получили необычную форму. При этом X95 на 57 мм длиннее, чем X90, а его колесная база стала больше на 5 мм.

В силовой линейке Jetour X95 есть бензиновый турбомотор на 1,5 л мощностью 156 л. с. и турбированный двигатель на 1,6 л, выдающий 197 «лошадей» и 290 Нм крутящего момента. Агрегатируются моторы в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у авто только 4×4.

На китайском авторынке представлены шесть комплектаций данного кроссовера. Их цена начинается от 101 900 юаней (927 000 рублей). При этом самая дорогая версия обойдется от 155 900 юаней (1,4 млн. рублей).

Напомним, суббренд Jetour появился в 2018 году. На данный момент под ним выпускаются кроссоверы Jetour X70, Х90, а начиная с 2019 года и самый большой и роскошный Х95.

На китайском авторынке представлены шесть комплектаций данного кроссовера. Их цена начинается от 101 900 юаней (927 000 рублей). При этом самая дорогая версия обойдется от 155 900 юаней (1,4 млн. рублей).

Напомним, суббренд Jetour появился в 2018 году. На данный момент под ним выпускаются кроссоверы Jetour X70, Х90, а начиная с 2019 года и самый большой и роскошный Х95.

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