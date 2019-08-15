Москва, , 11:52 — REGNUM

В России для достойной жизни необходимо зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц, об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса жителей страны, который провела страховая компания «Сбербанк страхование жизни».

Зарплата © ИА REGNUM

Так, наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали жители Москвы — почти 100 тыс. рублей, далее идут Санкт-Петербург (77 тыс. рублей) и Владивосток (75 тыс. рублей).

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Наименьший размер справедливой оплаты труда назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в среднем 58 тыс. рублей), а также Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).

Отмечается, что во всех регионах, кроме Москвы, оценка достойного размера заработной платы превышает величину средней официальной начисленной зарплаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным «РИА Рейтинга, только 12% трудящихся в России получают зарплату более 75 тыс. рублей в месяц, в частности, это нефтяники, газовики и шахтёры. В лёгкой промышленности, сфере образования и сельского хозяйства многие зарабатывают не более 15 тыс. рублей.

Отметим, что в апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей. Это вдвое меньше, чем средняя зарплата в России, которая, по данным Росстата, в апреле достигла 47,7 тыс. рублей.

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