Хабаровск, , 07:55 — REGNUM Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила программу строительства и ремонта мостов в России до 2035 года. В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В программу вошли, в том числе, более 40 автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей.

В программу вошла и вековая мечта якутян — строительство моста через реку Лена. Строительство запланировано на 2020−2025 годы.

Вошло в программу строительство моста через реку Зея в Благовещенске Амурской области — 2021−2024 годы, а также мост на остров Русский через остров Елена — 2020−2025 годы.

«Практически все предложения Минвостокразвития учтены. Всё, что мы предложили — внесено», — прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Также в рамках программы автомобильная трасса Южно-Сахалинск — Оха будет передана из региональной в федеральную собственность — это прямое поручение президента России Владимира Путина.

В федеральную собственность передадут и трассу «Союз» Благовещенск — Свободный — Циолковский в Приамурье, трассу в обход Читы в Забайкалье.

Александр Козлов подчеркнул, что передача дорог в федеральную собственность высвободит значительные средства в регионах, которые можно будет потратить на другие дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил реализацию вековой мечты якутян — строительство моста через реку Лена. Стоимость строительства моста в 3 км оценивается в 83 млрд рублей.