19 Ноября
 
3:35

В сентябре 2019 года полпред президента РФ Юрий Трутнев высказал уверенность, что мост через реку Лена в Якутии будет построен быстрее мостового перехода с материка на Сахалин.

«У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются», — сказал Трутнев.

3:24

Мост через Лену имеет колоссальный социальный эффект: депутат Госдумы РФ

По мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова мост через реку Лена в Якутии имеет колоссальный социальный эффект.

«Мост имеет колоссальный социальный эффект, потому что мы 150 дней в году не имеем никакого сообщения. Но особенность в том, что в строительстве будет участвовать частный инвестор: из общей стоимости проекта в 83 млрд рублей — 28 млрд частные деньги. В силу этого для грузовых автомобилей мост будет платным», — сказал депутат.

3:17

Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 до 4 тыс. рублей.

3:16

Айсен Николаев выложил на совей странице в Instagram то самое письмо с резолюцией Путина. Документ моментально был растиражирован в СМИ, но позже само письмо глава Якутии удалил.

3:13

Вантовый мост будет иметь две полосы движения. Сборы от платы за проезд по мосту до 2044 года, по планам, составят более 30 млрд рублей.

3:11

Жители Якутии в честь принятия президентом РФ решения о строительстве моста через реку Лена собрались вечером 18 ноября в спорткомплексе «Триумф», где поздравляли друг друга с этим важным для региона событием и станцевали древний национальный танец Осуохай.

3:08

Ещё в сентябре 2019 года Айсен Николаев заявил, что вопрос по строительству моста решён.

«Уже получили положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Получили аналитическую оценку от правительства РФ, в которой сказано, что мост соответствует всем критериям как важнейший объект жизнеобеспечения. Строительство планируем вести на принципах государственно-частного партнерства через механизм частной концессионной инициативы. Есть уже желающие принять участие. Надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — заявлял глава Якутии.

3:06

Предполагается, что легковой транспорт будет передвигаться по мосту бесплатно, а вот грузовой — платно.

3:05

По представленному проекту мост в 3 км оценивается в 83 млрд рублей.