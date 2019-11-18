В сентябре 2019 года полпред президента РФ Юрий Трутнев высказал уверенность, что мост через реку Лена в Якутии будет построен быстрее мостового перехода с материка на Сахалин.
«У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются», — сказал Трутнев.
Мост через Лену имеет колоссальный социальный эффект: депутат Госдумы РФ
По мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова мост через реку Лена в Якутии имеет колоссальный социальный эффект.
«Мост имеет колоссальный социальный эффект, потому что мы 150 дней в году не имеем никакого сообщения. Но особенность в том, что в строительстве будет участвовать частный инвестор: из общей стоимости проекта в 83 млрд рублей — 28 млрд частные деньги. В силу этого для грузовых автомобилей мост будет платным», — сказал депутат.
Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 до 4 тыс. рублей.
Айсен Николаев выложил на совей странице в Instagram то самое письмо с резолюцией Путина. Документ моментально был растиражирован в СМИ, но позже само письмо глава Якутии удалил.
Вантовый мост будет иметь две полосы движения. Сборы от платы за проезд по мосту до 2044 года, по планам, составят более 30 млрд рублей.
Жители Якутии в честь принятия президентом РФ решения о строительстве моста через реку Лена собрались вечером 18 ноября в спорткомплексе «Триумф», где поздравляли друг друга с этим важным для региона событием и станцевали древний национальный танец Осуохай.
Ещё в сентябре 2019 года Айсен Николаев заявил, что вопрос по строительству моста решён.
«Уже получили положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Получили аналитическую оценку от правительства РФ, в которой сказано, что мост соответствует всем критериям как важнейший объект жизнеобеспечения. Строительство планируем вести на принципах государственно-частного партнерства через механизм частной концессионной инициативы. Есть уже желающие принять участие. Надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — заявлял глава Якутии.
Предполагается, что легковой транспорт будет передвигаться по мосту бесплатно, а вот грузовой — платно.
По представленному проекту мост в 3 км оценивается в 83 млрд рублей.