В сентябре 2019 года полпред президента РФ Юрий Трутнев высказал уверенность, что мост через реку Лена в Якутии будет построен быстрее мостового перехода с материка на Сахалин.

«У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются», — сказал Трутнев.