Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с переговорами с Канадой и Мексикой по соглашению USMCA «выглядит хорошо», 10 декабря передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 декабря Трамп провел телефонные переговоры по соглашению USMCA с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также 10 декабря в Мехико стартовали трехсторонние переговоры по новому соглашению между США, Мексикой и Канадой.

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