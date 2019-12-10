Мехико, , 18:03 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.

Также президент Мексики сообщил, что 10 декабря для обсуждения сделки в Мехико прибудут представители Соединенных Шатов и Канады.

Соглашение USMCA должно заменить действовавшее много лет Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), расторгнутое по инициативе президента США Дональда Трампа.

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