Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговому соглашению с Мексикой и Канадой продвигаются «очень хорошо», 9 декабря передает агентство Reuters.

Соединенные Штаты при Трампе отказались от действовавшего много лет Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Трехсторонняя сделка USMCA между США, Канадой и Мексикой взамен НАФТА до сих пор окончательно не принята.

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