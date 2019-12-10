Хабаровск, , 07:26 — REGNUM Крупный завод ЖБИ в Хабаровске продадут с молотка. Завод — банкрот. 410 рабочих останутся без дохода. В правительстве Хабаровского края людям обещают помочь с трудоустройством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В августе 2019 года на заводе числилось ещё 410 работников. Сейчас их осталось 152. В начале декабря со 144 рабочими прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, ещё 114 человек сокращены. Долги по зарплате практически закрыты, в ближайшее время будут выплачены 20 млн рублей.

В правительстве края обещают помочь с трудоустройством всем, кто остался не у дел. С людьми ведут профориентационную работу, задействованы служба занятости края и руководство предприятия.

Власти края сообщили также, что оставшиеся мощности завода могут быть приобретены крупными строительными компаниями. Содействие в поиске потенциального инвестора также может оказать правительство региона.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в крае завод ЖБИ, бывшая структура «Дальспецстроя», банкротится. При этом эксперты отмечают, что с введением 2%-ой ипотеки в регионе продукция такого завода крайне необходима, под застройку спланированы целые новые микрорайоны.

Помимо оставшихся без работы сотрудников завода ЖБИ, без работы остаются порядка 600 человек в отдалённом Солнечном районе. Там банкротится крупный лесопромышленный холдинг «Азия Лес».