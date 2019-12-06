Хабаровск, , 05:14 — REGNUM СМИ и депутаты Хабаровского края бьют тревогу в связи с предстоящим банкротством единственного в регионе крупного завода ЖБИ — 1 (железобетонных изделий). Без работы в одночасье останутся порядка 500−600 человек. Общественность призывает власти региона найти решение проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Завод ЖБИ-1 входил в структуру печально известного ФГУП «Дальспецтрой». Но после его банкротства у предприятия возникли проблемы со сбытом продукции. Однако, по мнению экспертов, эти трудности временные. Региону предстоит масштабная программа жилищного строительства в рамках 2%-ой ипотеки, изделия завода должны были быть использованы при застройки крупного микрорайона «Ореховая сопка».

«Этот завод можно назвать уникальным. Ни одно предприятие в Хабаровском крае не производит подобной продукции. Да, оборудование, технологии там устарели. Но с приходом льготной ипотеки, когда в крае начнётся строительный бум, мощности завода можно было бы загрузить по полной. А это — и модернизация производства, и сохранение рабочих мест. Мощности завода планировалось использовать при застройки микрорайона «Ореховая сопка», где уже подготовлены площадки для масштабного возведения жилых домов», — привело слова экс-министра строительства Хабаровского края Константина Пепеляева ИА ДВ-Новости.

Депутат краевой думы Максим Кукушкин (КПРФ) хотел вынести вопрос банкротства завода на обсуждение на сессии регионального парламента. Но ЛДПР-большинство думы отказалось внести вопрос в повестку.

«Мне не понятно: почему одно предприятие, «Амурсталь» (имеющее прямое отношение к семье губернатора Сергея Фургала, прим. ИА REGNUM) спасают, а на другое не обращают внимание?», — возмущен коммунист.

По данным Кукушкина, если завод будет ликвидирован, то закупать аналогичную продукцию региону придётся на западе страны. Ближайшее подобное предприятие есть в Новосибирске.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. Данные Хабаровскстата говорят о росте безработицы, массовых сокращениях на производствах, потере сотен предприятий малого бизнеса.