Душанбе, , 23:45 — REGNUM Первая трансакция по российской карте «Мир» проведена в Таджикистане, сообщает таджикистанское государственное информагентство «Ховар».

Первую операцию совершил заместитель гендиректора платежной системы «Мир» Сергей Бочкарев в государственном сберегательном банке Таджикистана «Амонатбонк».

Напомним, что соглашение о взаимодействии таджикистанской национальной платёжной системой «Корти Милли» российская система «Мир» заключила в конце 2018 года.

Ожидается, что банки — партнёры «Корти Милли» приступят к подготовке терминалов и банкоматов для приёма российских карт уже в ближайшее время.

Бочкарёв подчеркнул, что эти банки получат возможность выпускать карты с платёжным приложением «Мир», что позволит таджикистанцам использовать эти карты не только на территории своей страны, но также и в России и других странах СНГ, в которых действует эта российская платёжная система.

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