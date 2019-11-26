Лондон, , 17:59 — REGNUM Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 27 ноября в фонде «Росконгресс».

Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert. Старт этому процессу дан на бизнес-форуме, который проходит сегодня в британской столице.

Затем планируется распространить эквайринг «Мира» на другие европейские страны. Гендиректор российской платёжной системы Владимир Комлев, комментируя происходящее, заявил:

«Сегодня карты платёжной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приёма наших карт и возможностей их держателей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Комлев заявил, что карта «Мир» будет до конца этого года приниматься в Узбекистане и Таджикистане, а также во всех странах Евразийского экономического союза.

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