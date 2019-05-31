Мексика назвала «катастрофой» пошлины со стороны США

Мехико, , 03:47 — REGNUM Мексика столкнется с катастрофическими последствиями, если президент США Дональд Трамп все же решится ввести пошлины на мексиканские товары, заявил глава департамента МИД Мексики по Северной Америке Хесус Сеаде, сообщает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях ввести 5-процентную пошлину на импорт всех товаров из Мексики с 10 июня из-за нежелания мексиканских властей решать кризис с мигрантами. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока проблема с мигрантами не разрешится.

Трамп также пообещал постепенно увеличивать размер пошлины, если Мексика не начнет предпринимать шагов для остановки потока мигрантов из Центральной Америки, пытающихся прорваться в Соединенные Штаты. По его словам, США отменят пошлины только тогда, когда проблема с мигрантами будет решена.

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