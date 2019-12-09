Москва, , 10:34 — REGNUM Коворкинги в Москве получат субсидии из городского бюджета на открытие новых центров услуг для бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

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Уточняется, что коворкинги смогут получить до 1 млн рублей на проведение монтажных работ, приобретение необходимого оборудования и оплату услуг ЖКХ.

Получившие субсидии коворкинги будут консультировать по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной поддержки. Заявки на получение субсидии принимаются с 9 декабря 2019 года до 17 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве первый полностью государственный коворкинг-центр открылся в декабре 2012 года на Варшавском шоссе.

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