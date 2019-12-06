Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе последней торговой сессии на неделе, индекс Dow Jones преодолел барьер в 28 000 пунктов, 6 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 331,92 пункта (1,20%), до 28 009,71 пункта, индекс Nasdaq вырос на 82,09 пункта (0,96%), до 8652,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 31,37 пункта (1,01%), до 3148,80 пункта.

Рост основных индексов Уолл-стрит связан с позитивными отчетами о занятости в США, а также с оптимистичными комментариями Вашингтона и Пекина о торговых переговорах.

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