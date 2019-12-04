Нью-Йорк, США, , 19:50 — REGNUM Индексы фондового рынка США растут на фоне заявлений о скором завершении «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 4 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 200,97 пункта (0,73%), до 27 703,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 54,37 пункта (0,64%), до 8575,01 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,75 пункта (0,74%), до 3115,95 пункта.

На Уолл-стрит растут котировки таких корпораций, как Johnson & Johnson, Alphabet, Philadelphia Semiconductor и Apple.

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