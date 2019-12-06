Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM От перспективы перевести работу в Арктике на вахтовый метод надо отказываться. Об этом журналистам на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил депутат Государственной Думы от Ненецкого АО Сергей Коткин.

Парламентарий отметил необходимость повышения качества жизни на Крайнем Севере

«Важный момент — заявление (замминистра по делам Дальнего Востока и Арктики Александра Кутикова — ред.) о том, что качество жизни на Крайнем Севере за 10 лет должно быть доведено до среднероссийского. Затраты на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуру, строительство жилья за это время планируется довести до 350 млрд рублей. То есть, развитие Арктики вахтовым методом, как предлагают некоторые «горячие головы», — не наш путь», — цитирует Коткина NAO24.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил, что не нужно сохранять численность населения на Севере. По его мнению, следует задаться другим вопросом — сколько его нужно? Он также отметил, что нужно оздоравливать Север молодёжью, а пенсионерам дать возможность уехать — в том числе, через систему сертификатов.

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