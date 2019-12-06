Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 17:26 — REGNUM От перспективы перевести работу в Арктике на вахтовый метод надо отказываться. Об этом журналистам на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил депутат Государственной Думы от Ненецкого АО Сергей Коткин.
Парламентарий отметил необходимость повышения качества жизни на Крайнем Севере
Как сообщало ИА REGNUM, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил, что не нужно сохранять численность населения на Севере. По его мнению, следует задаться другим вопросом — сколько его нужно? Он также отметил, что нужно оздоравливать Север молодёжью, а пенсионерам дать возможность уехать — в том числе, через систему сертификатов.
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