Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 6 декабря прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с оттоком населения из региона и рассказала о возможных мерах по его предотвращению.

По её словам «люди хотят жить в благоустроенных и красивых городах, где идёт активное жилищное строительство». В этой связи правительство Мурманской области ставит задачу возродить строительную отрасль и обеспечить возведение новых комфортных домов. В частности, сейчас переформатируется проект «Новый Мурманск», и уже готова архитектурная концепция строительства нового жилого микрорайона.

«Этот проект подразумевает создание комфортного и красивого района на основе бывшей промышленной зоны, по образу Лондона или Роттердама, где припортовые и промышленные территории превращены в модные и престижные места проживания. Нам в этом вопросе очень помогает Ростех. Пока не буду называть точное местоположение, но это очень красивое место с видом на залив», — отметила Ольга Кузнецова.

Ранее она сообщила, что регион из-за оттока населения теряет около 3 тыс. человек в год.