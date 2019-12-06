Кардифф, Великобритания, , 16:44 — REGNUM Британский производитель спортивных автомобилей, компания Aston Martin открыла новый завод, 6 декабря передает агентство Reuters.

На новом заводе в Уэльсе будет производиться первый в истории британской марки внедорожник.

По словам гендиректора Aston Martin Энди Палмера, открытие завода является «важной вехой» в истории компании и позволит ей «присутствовать во всех основных секторах рынка».

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