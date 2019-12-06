Москва, , 16:02 — REGNUM Заявление руководителя «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о взыскании с Газпрома $2 млрд — это информационный вброс, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление главы украинской компании.

«Это довольно большое и интересное интервью, которое легко доступно в сети.

Как понятно из текста, а в нем вопросу о взыскании уделено вовсе не так много места, речь идет не о той разнице в $2,56 млрд, которую по совокупности двух встречных исков Газпрома и «Нафтогаза» насчитал Стокгольмский арбитраж в пользу Украины, а как раз о той части претензии «Нафтогаза» к Газпрому по транзиту, общая сумма которой составляла $4,673 млрд, что была зачтена за счет встречного требования.

Разница как раз и составляет те самые $2,1 млрд, о которых говорит Коболев. То есть, по сути, эта сумма зачтена в счет потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа.

Всё это произошло еще до 2017 года и каким-то новым информационным поводом не является», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, присуждённая «Нафтогазу Украины» сумма в размере $2 млрд почти полностью поступила в бюджет страны, заявил 5 декабря глава компании Андрей Коболев.

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