Киев, , 08:18 — REGNUM На сегодняшний день Украине удалось взыскать с российской компании «Газпром» 45% всей компенсации, которая была присуждена украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года. Такое заявление в интервью изданию LIGA.net. сдал исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев. Речь идёт о сумме $2,1 млрд, которая полностью была направлены в бюджет Украины.

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«$2,1 млрд, зачтённых в счёт потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа, — пояснил Коболев. — Эту часть выигрыша мы отразили в отчётности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды».

По словам руководителя компании, в настоящее время «Нафтогаз» работает над взысканием оставшейся суммы, которая, как уточнил Коболев, с учётом процентов составляет почти $3 млрд. При этом он выразил уверенность, что и эту сумму украинской стороне удастся получить.

«Когда? Всё зависит от решения судов. Если Газпром не рассчитается, местные суды разных юрисдикций разрешат продавать его активы», — добавил Коболев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес решение о выплате Газпромом «Нафтогазу» €2,56 млрд по транзитному контракту за недостаточные объёмы транзита, однако в российской компании не согласились с вердиктом и обжаловали его. Киев также намерен взыскать у Газпрома $12 млрд через суд за отказ пересмотреть транзитный тариф. О таких планах украинской стороны было заявлено в ноябре 2019 года. При этом само руководство «Нафтогаза» не смогло объяснить происхождение именно этой суммы «долга». Затем оно и вовсе заявило, что российская компания должна ему $22 млрд.

Напомним, в конце ноября Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину. Решения ещё по двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.

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