Брюссель, , 15:30 — REGNUM Дата трёхсторонней министерской встречи между Россией, Евросоюзом (ЕС) и Украиной по вопросу согласования поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января 2020 года не согласована, однако она может быть проведена в течение декабря текущего года. Об этом 6 декабря сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

«ЕС приветствует прямые переговоры по газу России и Украины и работает над проведением трехсторонней министерской встречи в течение декабря», — заявил представитель в ответ на вопрос о дате такой встречи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в министерстве энергетики Украины рассказали, что запланированные на эту дату трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и Европейского союза по вопросу транзита газа не состоятся.