Киев, , 16:37 — REGNUM Запланированные на 5 декабря трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и Европейского союза по вопросу транзита газа не состоятся. Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

Как отмечается, Москва и Киев не смогли сблизить свои позиции по вопросам транзита через газотранспортную систему Украины. При этом новая дата переговоров пока не определена.

Украинская сторона настаивает на подписании долгосрочного контракта по транзиту, однако срок для его заключения истекает 13 декабря. Действующее соглашение прекращает действовать 1 января 2020 года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но считает неприемлемыми условия, предлагаемые Киевом.

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