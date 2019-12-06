Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Жителям северных регионов необходимо вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Об этом на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» заявил глава федерации профсоюзов Мурманской области Александр Первухин.

Он заявил, что повышение пенсионного возраста — катализатор оттока населения с Крайнего Севера.

Первухин сообщил, что, по данным Мурманскстата, за 8 месяцев этого года население региона сократилось на 3,7 тысячи человек. А с 1990 года область потеряла 37,5% населения (447 248 человек).

«Полярная ночь не стала короче, а лето — длиннее, не стало больше солнца, тепла и кислорода, не прекратились резкие суточные перепады температур и атмосферного давления, являющиеся причиной повышенной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует Первухина «СеверПост».

В то же время, в случае сохранения прежнего пенсионного возраста, на всех северян потребуется дополнительно только 20 миллиардов рублей в год, при том что годовой бюджет пенсионного фонда составляет 8,612 трлн рублей. То есть 20 млрд в год — это всего лишь 0,23%.

Первухин привёл также данные Пенсионного фонда, согласно которым, расходы на выплату пенсий получателям страховой пенсии по старости, проживающим на Крайнем Севере, пенсия которым назначается впервые, в 2018 году составили 6 млрд 121 млн 167,1 тысячи рублей.

Это всего 0,07% от годового бюджета Пенсионного фонда РФ, в то время как Север, по его словам, даёт стране более 20% ВВП.

«В этой связи не единственным, но очень важным шагом может стать возвращение жителям северных регионов прежнего возраста выхода на пенсию», — завершил Александр Первухин своё выступление с трибуны «Арктического форума».

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин — начиная с 2019 года. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста одним из сложных своих решений, но отметил, что его принятие было необходимым для развития российской экономики.