Москва, , 00:37 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев высказался о повышении пенсионного возраста в России. Соответствующее заявление он сделал 5 декабря в ходе интервью российским телеканалам.

Медведеву задали вопрос о самом сложном решении в его работе. Он ответил, что это было конечно же повышение пенсионного возраста.

Глава правительства отметил, что никто из высшего руководства страны не хотел принимать это решение, но к сожалению оно было необходимо.

«Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно», — рассказал Медведев.

Глава правительства убежден, что это решение было необходимо принять для того, чтобы российская экономика могла развиваться.

«Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась», — оправдывает это решение Медведев.

Среди других сложных решений он вспомнил о событиях 2008 года, когда ему, тогда только ставшему президентом России, пришлось отдать приказ о начале военной операции по принуждению Грузии к миру.