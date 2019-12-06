Бишкек, , 15:01 — REGNUM Выступая с докладом на заседании республиканского парламента Киргизии, вице-премьер-министр Жениш Разаков озвучил подробности борьбы правоохранительных органов с контрабандой. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

«Работа соответствующими госорганами по пресечению неучтенного и контрабандного ввоза товаров народного потребления и горюче-смазочных материалов проводится на системной основе и находится на контроле правительства», — подчеркнул он.

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Так, по словам высокопоставленного чиновника, с начала года финполиция пресекла 57 фактов незаконного ввоза 1 млн 315,5 тысячи тонн автомобильного топлива, 60 фактов контрабанды товаров народного потребления, 53 факта незаконного ввоза автомобилей из стран ЕАЭС.

Антикоррупционная служба зарегистрировала 9 материалов по незаконному импорту горюче-смазочных материалов.

Пограничная служба пресекла 95 попыток незаконного перемещения через границу почти 1 млн 289,9 тысячи литров автомобильного топлива.

А госавтоинспекция Киргизии выявила 9 случаев незаконной установки дополнительных баков на автомашины.

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