Бишкек, , 07:07 — REGNUM Киргизское правительство до сих пор не разобралось с проблемой высоких расценок на горюче-смазочные материалы. Об этом на заседании профильных парламентских комитетов заявил депутат Мирлан Жеенчороев, передает «Tazabek».

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По словам парламентария, бензин в Киргизии по-прежнему стоит на 10 сомов (9 рублей) дороже, чем в соседнем Казахстане.

При этом народный избранник подчеркнул, что возглавляемое Мухаммедкалыем Абылгазиевым правительство уже второй год не может договориться с казахстанскими властями о беспошлинных поставках топлива в Киргизию, а потому членам правительства следует задуматься об уходе в отставку.

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