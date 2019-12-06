Москва, , 11:23 — REGNUM Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Павел Новиков признан виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Такое решение сегодня, 6 декабря, вынес Тверской суд Москвы.

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Какое наказание вынесет служители Фемиды, пока не сообщается. Оно будет оглашено в завершающей части приговора. Ранее прокурор попросил для обвиняемого три года колонии общего режима.

Напомним, в ноябре в ходе заседания суда Новиков признал вину в избиении сотрудника полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 32-летний Павел Новиков был задержан следователями в Москве по подозрению в нападении на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из акций протеста, состоявшейся летом 2019 года в Москве перед выборами в Мосгордуму.

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