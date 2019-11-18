Москва, , 15:20 — REGNUM Участник несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Павел Новиков в ходе заседания суда признал вину в избиении сотрудника полиции. Об этом 18 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Признаю свою вину, полагаюсь на Фемиду», — сказал Новиков в ходе заседания Тверского районного суда столицы.

Напомним, Новикова подозревают в том, что он напал на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из акций протеста. Он был задержан утром 29 октября и доставлен в Следственный комитет на допрос. На следующий день суд арестовал его на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве летом 2019 года перед выборами в Мосгордуму прошла серия несогласованных протестных акций. После были возбуждены уголовные дела из-за различных инцидентов, случившихся во время мероприятий.