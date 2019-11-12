Москва, , 21:04 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке объявил об отзыве десяти транспортных средств из-за возможного дефекта балансирного вала в двигателе. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняетя, отзыву подлежат автомобили марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11), реализованные в период с января 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, не достаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя.

По информации Росстандарта, на всех отзываемых транспортных средствах BMW будет выполнена замена двигателя, ремонтные работы будут произведены бесплатно для автовладельцев.

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