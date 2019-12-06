Москва, 6 декабря 2019, 10:24 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 9 января 2020 года начнёт рассмотрение самого крупного из шести исков Минобороны России к ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Сумма претензий по нему превышает 2,9 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 4 декабря, сумма претензий — 2 930 248 442,81 рубля. 5 декабря дело приняли к производству, но подробности спора пока неизвестны
В октябре-ноябре 2019 года в целом подано шесть исков от ведомства к заводу. 28 января 2020 года суд рассмотрит претензии на 502 893 401,89 рубля, речь идёт «о взыскании неустойки по контракту №1 718 187 301 252 412 121 022 464
16 декабря будет рассмотрен иск «о взыскании неустойки по государственному контракту
Напомним, именно на «Пелле» планируется построить новый ледокол для Росморпорта. Госконтракт на 7,5 млрд рублей был заключён по итогам открытого конкурса. Сдать судно должны в 2024 году.
Также завод выступает исполнителем по ряду контрактов Минобороны РФ. К примеру, в ноябре 2019 года на предприятии было закончено возведение малого ракетного корабля проекта 22 800 «Одинцово». Он оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».
Для справки: своё название завод получил от финского слова «Pallila» (мягкая, рыхлая земля). В 1930-х годах был построен завод-предшественник нынешнего судостроителя. В составе «Пеллы», согласно данным с официального сайта, — восемь «дочерних» и зависимых обществ, на чьём балансе 33 га земель.