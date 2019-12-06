Москва, , 10:24 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 9 января 2020 года начнёт рассмотрение самого крупного из шести исков Минобороны России к ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Сумма претензий по нему превышает 2,9 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 4 декабря, сумма претензий — 2 930 248 442,81 рубля. 5 декабря дело приняли к производству, но подробности спора пока неизвестны

В октябре-ноябре 2019 года в целом подано шесть исков от ведомства к заводу. 28 января 2020 года суд рассмотрит претензии на 502 893 401,89 рубля, речь идёт «о взыскании неустойки по контракту №1 718 187 301 252 412 121 022 464 от 29.04.2016 года». Иск о взыскании неустойки в размере 256 631 483,49 рубля принят в порядке упрощённого судопроизводства — его рассмотрят 9 января.

16 декабря будет рассмотрен иск «о взыскании неустойки по государственному контракту от 05.05.2016 года №1 618 187 301 352 412 222 062 592 в размере 44 674 384,91 рубля», а 20 декабря — «о взыскании неустойки по государственному контракту от 18.11.2014 г. №З/½/0567/ГК-14-ДГОЗ от 31.10.2019 г. в размере 65 244 666,67 рубля». Помимо этого, на 23 января 2020 года назначено заседание по делу о взыскании неустойки в размере 100 712 812,27 рубля.

Напомним, именно на «Пелле» планируется построить новый ледокол для Росморпорта. Госконтракт на 7,5 млрд рублей был заключён по итогам открытого конкурса. Сдать судно должны в 2024 году.

Также завод выступает исполнителем по ряду контрактов Минобороны РФ. К примеру, в ноябре 2019 года на предприятии было закончено возведение малого ракетного корабля проекта 22 800 «Одинцово». Он оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».