Москва, , 09:46 — REGNUM Новый ледокол проекта 21 900М2 мощностью 18 МВт будет построен на судостроительном заводе «Пелла» (Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Ледокол во льдах Иван Шилов © ИА REGNUM

Контракт с компанией стоимостью 7,54 млрд рублей подписан по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме. Новый ледокол класса Icebreaker7 будет построен для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Средства на его строительство выделены из федерального бюджета. Судно планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Отмечается, что новый ледокол будет построен на основе проекта 21 900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ «Вымпел». Длина судна составляет 119,8 м, ширина — 27,5 м, осадка — 8,5 м, скорость хода — 17 узлов, водоизмещение — 14,3 тыс. тонн.

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