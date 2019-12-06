Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:17 — REGNUM Администрация Комсомольска-на-Амуре вынуждена взять очередной кредит. Деньги городу Юности необходимы на покрытие муниципального долга и финансирование дефицита бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В долг у банка город планирует взять 268 млн рублей. Проценты по кредиту, которые нужно будет отдать сверх этой суммы из городской казны, составят более 59 млн рублей.

Кредит будет поступать в казну тремя траншами — в январе, апреле и августе.

Дефицит бюджета города президентского внимания на 2020 год запланирован в размере 268, 8 млн рублей. Доходы казны составят 5, 860 млрд, расходы — 6,129 млрд.

Верхний предел муниципального внутреннего долга составит более 1,5 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Комсомольска-на-Амуре не хватает денег. Жители города вынуждены скидываться на салют, который каждый год сопровождает открытие катка. На возмущенные вопросы жителей, почему так плохо чистят дороги после снегопада, мэр города Александр Жорник посоветовал дождаться оздоровления экономики. В итоге жители вышли на субботник, чтобы расчистить город от снега.

По состоянию на ноябрь 2018 года муниципальный долг Комсомольска составлял 957 млн рублей. Госдолг Хабаровского края на 1 ноября 2019 года превысил 52 млрд рублей, долги муниципалитетов — 4 млрд рублей. Львиную долю госдолга Хабаровского края составляют дорогие банковские кредиты — таких порядка 38 млн рублей.