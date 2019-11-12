Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:00 — REGNUM Жители Комсомольска-на-Амуре хотят собрать деньги на традиционный салют, который всегда сопровождает открытие зимнего катка. Но в этом году на салют в бюджете Комсомольска нет средств. Жители решили собирать деньги сами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комсомольчане уже пожертвовали 92 тысячи рублей на открытие катка непременно с салютом. Есть надежда, что церемония открытия катка пройдёт под фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, госдолг Хабаровского края на 1 октября застыл на отметке 52,1 млрд рублей. Правительству региона не удаётся снизить долговую нагрузку. Регион также имеет самое большое в РФ количество дорогих банковских кредитов.