Вена, , 01:36 — REGNUM Министерская встреча ОПЕК прошла успешно, на ней участники достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению объемов добычи нефти, заявил 5 декабря журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК, — сказал он. — У нас всегда среди членов ОПЕК есть договоренность».

Принц добавил, что соглашение, достигнутое с министрами стран, входящими в ОПЕК, будет обсуждаться в ходе заседания в формате ОПЕК+, которое состоится 6 декабря. Встреча проходит в Вене.

Ранее страны ОПЕК и Россия договорились об углублении сокращений добычи нефти в предстоящем году.

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