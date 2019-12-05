Москва, , 20:35 — REGNUM Обсуждение сокращения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ станет неожиданным решением, которое на какое-то время поддержит цены на нефть на уровне 60−65 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу стран-нефтеэкспортеров увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщают РИА Новости. Сегодня страны альянса уже работают в условиях совместного сокращения добычи на 1,2 млн баррелей, если решение будет принято, то сокращение составить 1,7 млн рублей.

«Надо сказать, решение довольно неожиданное. Зачем картелю сокращать квоты в нынешней ситуации на мировом рынке не очень понятно, так как тем самым будет и далее сокращаться доля организации и, соответственно, ее влияние», — уверен Авакян.

Между тем, по его словам, такое решение может временно оказать поддержку ценам на нефть.

«Я думаю, коридор 60−65 долларов за баррель продержится еще как минимум квартал, хотя при возникновении каких-либо шоков есть вероятность выхода цены из коридора — как выше, так и ниже», — предполагает Авакян.

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